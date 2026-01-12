ひるぜんベアバレースキー場岡山県真庭市蒜山本茅部 11日から今シーズン一番の寒波が流れ込みました。岡山県北部では11日から12日にかけて雪が降り積もり、スキー場は多くの人でにぎわいました。 12日正午ごろの真庭市蒜山地区では雪景色が広がり、除雪車が道路の雪を取り除いたり、住民が家の雪かきをしたりする様子がみられました。 12日朝の最低気温は美作市今岡で-5.4℃を記録する