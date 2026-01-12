東京時間17:54現在 香港ハンセン指数 26608.48（+376.69+1.44%） 中国上海総合指数 4165.29（+44.86+1.09%） 台湾加権指数 30567.29（+278.33+0.92%） 韓国総合株価指数 4624.79（+38.47+0.84%） 豪ＡＳＸ２００指数 8759.39（+41.55+0.48%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83705.38（+129.14+0.15%） １２日のアジア株は総じて上昇。先週末の米株が米雇用統計結果にポジティブな反応