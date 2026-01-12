◆大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・王鵬（大嶽）を寄り切り、２連勝スタートとした。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・一山本（放駒）を寄り切り、２連勝。新大関・安青錦（安治川）は物言いはついたものの、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を軍配通り首投げで勝利、２勝目とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・宇良（木瀬）押し倒し、連勝。関脇・高安（