Ｊ１鹿島は１２日、２５年シーズンとの“連覇”を目標に掲げる２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」を前にした新体制発表を茨城・鹿嶋市内で行い、中田浩二フットボールダイレクター、新加入選手が登壇した。＊＊＊高校２年生で異例のプロ契約を結んだ鹿島ユースの１７歳ＦＷ吉田湊海は「優磨くんを超えたい。アントラーズといったら優磨くん。その存在を超えられれば」とユースの大先輩・鈴木優磨超えを見据えた。