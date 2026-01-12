ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日、地元・和歌山で行われた優勝祝賀パーティーに出席した。新年早々、日本ハム・新庄監督から「打倒・小久保裕紀」と宣戦布告を受けた。「打倒・ホークスというのはありふれているのですが、チーム名ではなく名指しされましたので。昨年同様に今いる選手が最強だと自分たちに言い聞かせながら今年も新しいチームをつくっていきたい」2年連続最多勝の有原の日本ハム移籍は痛いが、