（台北中央社）中央気象署（気象庁）が12日発表した週間天気予報（12〜18日）によると、12日は大陸からの寒気団が弱まる影響で、北部と北東部で暖かさが戻る見通し。13日から14日にかけては、大陸からの寒気団が再び南下し、各地で朝晩はやや肌寒くなり、西台湾では昼夜の寒暖差が大きくなる。12日の各地の予想最高気温は北部や東台湾で約19〜22度、中部や南部で約22〜24度。朝晩は北部や北東部・宜蘭で12〜14度、その他の地域は14