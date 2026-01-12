「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55（KODAK）2位instax mini Evo（富士フイルム）3位LUMIX TZ99（パナソニック）4位PIXPRO C1（KODAK）5位PIXPRO FZ45（KODAK）6位KC-AF11（ケンコー・トキナー）7位PIXPRO WPZ2（KODAK）8位PowerShot SX740 HS（キヤノン）9位OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）