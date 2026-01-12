【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月19日19時からTBSにて放送される『CDTVライブ！ライブ！』にMr.Childrenが出演し、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をフルサイズでテレビ初披露することが発表された。 ■22年ぶりに日曜劇場の主題歌を担当することで話題の楽曲 「Again」は、22年ぶりにMr.Childrenが担当する日曜劇場の主題歌ということでも既に大きな話題を呼んでいる楽曲。ボーカルの桜井和寿が