ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」が12日に2日目の開催が行われた。初日は転覆の憂き目でスタートダッシュに失敗した藤森陸斗（26＝福岡）だが、部品交換して臨んだ2日目は回復した天候と合わせて気配が好転した。「ピストンを換えたのは初日の転覆で変形したから。ただ、悪くはなっていませんよ。それよりペラ調整がいいところにきたみたいで、タイムは出ていないけど行き足が良かった。リプレ