中東を訪問中の茂木外相は11日、パレスチナ自治区ガザ地区で停戦を監視するための機関に日本人の専門家らを派遣することを明らかにしました。日本人が派遣されるのは、アメリカなどがイスラエル中部に設置した国際機関「軍民調整センター」で、ガザ地区の人道支援や復興支援に向けた調整業務を担うことになります。日本政府としては、イスラエル軍による侵攻で荒廃したガザ地区の復興に積極的に取り組む姿勢を示す狙いがあります。