7人組グループ「XG」は12日、公式サイトおよびSNSを更新。グループ名について、これまでは「Xtraordinary Girls」の頭文字を取っていたが、今後は「Xtraordinary Genes」の頭文字をとる“改名”を行うと発表した。グループ公式サイトで「平素よりあたたかいご支援をいただき、誠にありがとうございます。XGは、このたびグループ名を 「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へと変更いたします」と発表。その理由