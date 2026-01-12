【キーウ共同】ウクライナのシビハ外相は12日、ロシアによる侵攻が第2次世界大戦の独ソ戦の日数を超えたことについて「ロシアはウクライナの領土で大戦以来の規模で残虐行為を犯してきた」とX（旧ツイッター）で批判した。ロシアへの追加制裁とウクライナへの支援強化を各国に訴えた。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は11日の声明で、ロシアの侵攻が独ソ戦の日数に並ぶ1418日間に到達したことに言及し、ウクライナは和平