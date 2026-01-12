大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）――横綱、大関は連日の安泰。横綱大の里は小結王鵬のノド輪にのけぞりながら、体勢を立て直して寄り切った。横綱豊昇龍も一山本を力強く寄り切り、初日から２連勝。新大関の安青錦は、義ノ富士との際どい勝負を首投げで制し、大関琴桜は宇良を押し倒した。関脇霧島が隆の勝を下し２連勝。関脇高安は若隆景に敗れて初黒星。