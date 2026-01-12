俳優の吉田鋼太郎（66）が12日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。ドラマで共演する女優の橋本環奈（26）を絶賛する場面があった。この日スタートの橋本主演のドラマ「ヤンドク!」（月曜後9・00）で橋本演じる主人公の父を演じている吉田。現場での橋本について「もう非の打ちどころがない座長だと思います。明るいですし、物おじしないですし、優しいですし、大胆ですし、強いですし、いいこと