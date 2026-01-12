元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。最新のシャツ姿を公開した。中川は「可愛いチェックシャツ、ゲットした」と記し、「#古着フェス#ヴィンテージ」とハッシュタグを添えた。またインスタグラムも11日に更新し「仕事終わりに急いで古着フェスへ初めて行ってみたんですが、会場がひろーくてお洋服たくさんで目が忙し楽しかったです終盤に可愛いチェックシャツにも巡り会えて…これだ！って