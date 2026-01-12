名古屋市中区の大須観音で12日、正月飾りなどを燃やす「どんど焼き」が行われました。読経の中、たいまつを持った僧侶が積み上げられた正月飾りに火を付けると、大きな炎が上がりました。そして、古いお札やお守りのほか、参拝者がそれぞれの願いを書いて納めた「大護摩木」も次々と投げ入れられ、1年間の無病息災を祈願しました。