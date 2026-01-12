カブスからＦＡとなっているカイル・タッカー外野手（２８）の契約先が３球団に絞られたと報じられ、争奪戦が最終局面を迎えている。メッツやオリオールズでＧＭを務めたジム・デュケット氏は１１日（日本時間１２日）、関係者の話としてタッカー陣営がブルージェイズ、ドジャース、メッツと面談したと自身のＸに投稿した。その形式は「対面、またはＺｏｏｍ」といい「いずれかの球団が他球団と差別化を図るため、近く提示額を