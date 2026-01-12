まだまだ寒い日は続きそう。大人女性がアウターを買い足すなら【ハニーズ】から登場している、保温性に優れた中綿アウターもぜひ候補に。軽量なうえに洗濯機洗いできるなど機能性も優秀です。お値下げ中の今こそ、ぜひワードローブに迎えて。 2通りのデザインが楽しめる！ 中綿入りアウター 【ハニーズ】「ファイバーダウンブルゾン」\4,980（税込・セール価格）