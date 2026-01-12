「お兄ちゃん」って兄のいない人からすると憧れる事もあるのかもしれません。しかし兄に感情的に八つ当たりをされ、怖くてまともに話せなくなった兄妹も！？ 今回は筆者から聞いたそんな兄との思い出エピソードをご紹介します。 怖かった兄！！ 数年後に見せた思いがけない言葉