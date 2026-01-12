岡山県庁 離島地域の担い手の確保・育成を図るため、岡山県は、笠岡市の白石島・北木島でインターンシップを開催します。現在、参加者を募集しています。 インターシップの開催期間は、2026年1月28日～同年1月30日(2泊3日)です。募集人数は15人(要予約・先着順)で、参加費は食事代などを含め1万7000円です。 白石島では白石踊りなどの文化体験や宿泊業の体験を、北木島では底引き網など水産業の体験や