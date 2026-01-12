XG HIPHOP／R&Bグループ・XGが12日、「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へとグループ名を改名することを発表した。成人の日である本日、メンバー全員が20歳を迎えた節目を経ての決断となる。XGはJURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組。2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビュー。「常識にとらわれず新たな文化をつくる」を掲げ、グローバルに活動。全米ビルボ