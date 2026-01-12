ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。中国・四国地区のローソン店舗では、山口県の名店「いろり山賊」監修商品や、岡山県の「デミカツ」、蒜山ジャージー牛乳を使用したスイーツなど計8品が発売されます。 ローソン 中国・四国「ご当地！うまいもん祭」 開始日：2026年1月13日(火)販売エリア：中国・四国地区のローソン店舗（約1,550店 ※山口県下関市の一部地域除く）商品数：計8