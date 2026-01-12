ソフトバンク・柳町達外野手が１２日、どっ“しり”土台をつくっていることを明かした。この日は福岡・タマスタ筑後で自主トレを公開。２５年シーズンは最高出塁率、ベストナイン（外野手部門）も獲得した２８歳は「今年は３割。そしてホームランは２ケタ、１０本を目標にしっかり活躍していけたら」とキャリアハイ更新へ意気込んだ。テーマに挙げるのは「パワーを発揮できる土台づくり」だ。中でも体幹、でん部の筋肉の重要性