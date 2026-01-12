ＪＲＡは１月１２日、前日１１日に競走馬登録を抹消したリフレーミング（牡８歳、栗東・藤野健太厩舎、父キングヘイロー）のけい養先を発表した。行き先は北海道日高町のアシュリンジャパンで、種牡馬としてけい養される。同馬は父キングヘイローのＪＲＡでの最後の産駒として活躍し、２４年の小倉記念・Ｇ３を勝っている。当時管理していた鮫島一歩調教師（２５年３月に引退）の最後の重賞制覇となった。父キングヘイローは