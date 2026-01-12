ロッテの寺地隆成捕手（２０）が１２日、東京都墨田区主催の「令和八年はたちのつどい」に出席。スーツ姿で式典に臨み、地元の仲間たちと交流した。「これからより一層、社会人として自覚と責任をもちながら行動をしていきたいと、改めて思いました。また野球の方でもファンの皆様の期待に応えられるプレーを見せて、より応援してもらえる選手になりたいです。そのためにもまず今年、しっかりとした結果を出せるように頑張り