５日、訓練指導員と遊ぶ昆明犬の子犬。（昆明＝新華社記者／江文耀）【新華社昆明1月12日】中国雲南省昆明市盤竜区にある公安部昆明警察犬基地は、1950年代から「昆明犬（クンミン・ウルフドッグ）」と呼ばれる犬種の体系的な育成に取り組んでいる。数十年にわたる科学的な選抜育種と実戦的な訓練を繰り返し、昆明犬は治安維持や災害救助、密輸取り締まりなど幅広い分野で活躍する万能犬となった。においの識別や足跡追跡、証拠