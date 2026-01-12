◆大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・王鵬（大嶽）を寄り切り、２連勝とした。王鵬の右のど輪に後退、引いてしまったが、右を差し、左でおっつけながら一気に押し返しての勝利。先場所の１３日目、安青錦との一番で、左肩を痛め、千秋楽を休場。今場所はそれが不安視されていたが、幸先いい滑り出しとなった。前日は、東前頭筆頭・一山本（放駒）をわずか２秒３で押し出し、「勝った