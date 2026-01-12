19日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）に4人組ロックバンド・Mr.Childrenが出演することが決定した。【写真多数】『リブート』鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！2026年の幕開けを飾るレギュラー初回放送に、Mr.Childrenが登場。18日にスタートする日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をフルサイズでテレビ初披露する。22年ぶりにMr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当することでも