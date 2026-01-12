元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。日本で成功する外国人と失敗する外国人の違いを挙げた。まず大前提で、片岡氏は「タイトル争いする外国人が少なくなった」と指摘した。メジャーの球団数が増え、年俸でも差がついた現状で日本に来る大物選手は減った。その中でも日本で成功する選手の特徴を昨季パ・リーグで本塁打と打点の2冠に輝いたレイエスを例に挙げ説明した。