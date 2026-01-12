女優・綾瀬はるか(40)のスタッフ公式インスタグラムが12日に更新され、綾瀬が司会を務めた昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」のオフショットを多数公開した。同アカウントは「年末の思い出素敵な写真が撮れていました！ぜひご覧ください」とつづり、10枚のオフショットを公開。赤いドレスを身にまとった姿や、メーク中の様子、さらには綾瀬がおいしそうにお弁当を頬張る様子などを紹介した。この投稿には「本当に可愛