テレビ東京は12日、フェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』の公式YouTubeチャンネルを開設したと発表した。【画像】可愛いイラストと不穏な雰囲気のギャップ…『魔法少女山田』『TXQ FICTION』は同局の大森時生氏がプロデューサーを務めた作品でこれまでに4シリーズ放送。そのたびにXでトレンド入り、大きな話題を呼んだ。『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』では、『フェ