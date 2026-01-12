阿南市の那賀川河川敷で1月12日、新春恒例の凧揚げ大会が行われ、冬晴れの空に、さまざまな凧が舞い上がりました。このイベントは、羽ノ浦町の地域活性化に取り組む住民団体「おやじの何でも塾」が、子どもたちに昔ながらの正月遊びを楽しんでもらおうと、毎年開いています。大会には約400人が参加し、子どもたちは、思うように上がらない凧に苦戦しながらも、家族に手伝ってもらい、何度も挑戦していました。「引っかかった」「ち