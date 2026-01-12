守備練習をするDeNAの牧＝12日、鹿児島県鹿屋市DeNAの牧秀悟内野手が12日、鹿児島県鹿屋市で自主練習を公開し、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の代表入りへ意欲を口にした。「選ばれるつもりで準備している。若い選手もいる中で、すごくいい練習ができている」と汗をぬぐった。沖縄の古武術で使用する武器「サイ」や、長さ100センチ、重さ900グラムほどの居合練習刀とさやを用いて抜刀や素振りをし、動きの再