本格的な受験シーズンを迎え、吉野川市川島町のJR学駅では「合格祈願きっぷ」が販売され、受験生やその家族らが買い求めています。吉野川市川島町にあるJR学駅では、合格祈願のお守りとして「ご入学」切符と、縁起物の「入学米」が販売されており、毎年、県内外から多くの人が訪れています。学駅の入場券には「入学」の文字が記されていて、5枚合わせると「ご入学」となることから、合格祈願のお守りとして人気を集めていま