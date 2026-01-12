女優の大原優乃（26）が12日、母校の神村学園（鹿児島）の高校サッカー選手権の悲願の初優勝を祝福した。事務所を通じ「母校である神村学園に、また一つ栄光が刻まれたことを、卒業生の一人として心より誇りに感じております。選手の皆さま、ならびに日頃よりご指導にあたられている関係者の皆さまに、深く敬意を表します」とコメント。同校の校訓である「やかぜの精神」（やればできる、かならずできる、ぜったいできる）を引