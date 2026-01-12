新たに家族になったコーギーの赤ちゃん犬。お迎えしてから1週間、お兄ちゃん犬の真似ばかりするようで…？可愛すぎるわんこ2匹の姿は話題を呼び、投稿は8.3万回再生を突破。「順番待ちエライ」「仲良しだね」「ぬいぐるみみたい♡」といった絶賛のコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃん犬を飼ってから1週間→先輩犬の後を追いかけて…あまりにも尊い『とにかく真似する光景』】 お兄ちゃん