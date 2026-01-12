トッテナムの人事に動きがあるようだ。『The Athletic』によると、スパーズでスポーツディレクターを務めるファビオ・パラティチ氏が今冬の移籍市場をもってクラブを退団し、セリエAのフィオレンティーナに加入するという。パラティチ氏は現役時代イタリアで長く活躍したMFで、引退後はスカウトとして再スタート。2021年にマネージング・ディレクターとしてスパーズに加わると、クリスティアン・ロメロやデヤン・クルゼフスキらの