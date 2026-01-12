11日、スーペル・コパの決勝バルセロナ対レアル・マドリードの一戦が行われ、今季2度目のエル・クラシコはバルセロナに軍配が上がった。試合が動いたのは36分。バルセロナが敵陣でボールをカットし、左サイドからハフィーニャがショートカウンターを仕掛け、フィニッシュ。DFにマークをつかれていたが、うまく相手の股を抜くシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。負けられないレアルはすぐさま反撃。ヴィニシウス・ジュニオー