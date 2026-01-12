大友愛さんら女子バレー元日本代表の3ショットが反響を呼んだ(C)産経新聞社バレーボール女子元日本代表で、春高バレーの中継で解説を務めた大友愛さんが1月11日、自身のインスタグラムを更新。同じく元日本代表の栗原恵さん、木村沙織さんとの3人で撮った写真を公開している。【写真】「3人の女神様」女子バレー元日本代表の“3ショット”をチェック3人は春高バレーで再会したと思われ、それぞれが大会のキーホルダーを手に笑