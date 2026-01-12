◆大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・一山本（放駒）を寄り切り、２連勝とした。張りさしに行くところを、押し込まれたが、右を差し、下手投げから勝利とした。前日は、小結・若元春（荒汐）を問題にせず、勝利。昨年春場所に横綱に昇進してから一度も優勝しておらず、どうにかして賜杯を抱くという迫力を見せた。場所前の稽古を休み、左膝の状態に不安の声があったが、それを封印