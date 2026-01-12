モデルの滝沢眞規子（47）が12日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを始めることを宣言し、ウエアで練習する姿を披露した。「よーし、今年こそは始めるぞ」と書き始めた滝沢。「可愛いウエアやシューズだけは前に撮影で着用したのでバッチリ持ってます」と明かし、「しばらくそのまま眠らせていたので、ひっぱりだしまして…とりあえず練習から始めようと思います」と「練習場にウエアはいらないかもだけど気分を上げるべ