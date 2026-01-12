SKE48が12日、愛知県・熱田神宮で、「SKE48二十歳のつどい」を開催した。今年は倉島杏実（あみ＝20）、大村杏（あんず＝20）、河村優愛（ゆあ＝19）、■（■は卉の下に木）原椿（19）、雲井紗菜（20）、福原心春（こはる＝20）の、8〜13期生6人が参加した。個性の光る彩り豊かな振り袖に身を包み、厳かな雰囲気の中で祈〓（示ヘンに寿の旧字体）（きとう）を受けた。恒例の質問となった「今年は何世代？」には、猫っぽい顔が多い