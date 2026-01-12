8人組アイドルグループ、CUTIE STREETの佐野愛花（25）が年内のバク転披露を誓った。12日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「令和8年渋谷区はたちのつどい」に出演。終了後の取材で「バク転教室に通っています」と明かし「運動が好きで。アクロバットとかもやりたいなと思っていて、ストレッチとかも頑張っています。年内に披露できそうです」と力を込めた。この日のステージでは20歳を迎える若者を前に、「かわいいだけじゃだ