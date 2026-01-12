◇練習試合▽３５分×２本Ｊ２磐田６−２藤枝東高Ｊ２磐田は１２日、静岡・磐田市で藤枝東高と今季初の実戦となる練習試合（３５分×２本）を行い、６―２で快勝した。新体制の初陣で、磐田Ｕー１８出身のＭＦ藤原健介（２２）が１本目に２ゴール１アシストと存在感を示した。開始６分、藤原が今季チーム１号となる先制点を奪取。２０分には左ＣＫのキッカーを務め、ショートコーナーからゴール前へパスを供給。２点目とな