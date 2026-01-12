高市総理が来週23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がるなか、鈴木農水大臣はきょう、総理とのやりとりは「まったくない」と断った上で、「総理の判断を尊重する」と話しました。鈴木農林水産大臣「政治の安定というのも必要だと思いますので、総理のご判断を尊重したい。いずれにしても衆議院は常在戦場であるという気持ちで、すべての議員がいるという風に思っています」鈴木農水大臣はきょう取材に応じ、