8人組アイドルグループ、CUTIE STREETの増田彩乃（22）が“走力向上”を目標に掲げた。12日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「令和8年渋谷区はたちのつどい」に出演。終了後の取材で学生時代を振り返り「あの頃の方が体力はあったなと」と一言。最近は乗りたい電車の時間ギリギリに駅に到着した際の「ダッシュ」への衰えを感じるといい「限界がきても走り続けて、自分をこえていきたい」と力を込めた。報道陣からは「余裕のあ