映画の最高峰を決めるアメリカ、アカデミー賞の前哨戦として知られる「ゴールデングローブ賞」の授賞式が行われました。ノミネートされていた日本の「鬼滅の刃」は惜しくも受賞を逃しました。ロサンゼルスで行われた第83回ゴールデングローブ賞で、日本作品では『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』がアニメ映画賞にノミネートされていましたが、惜しくも受賞はなりませんでした。「鬼滅の刃」は、おととし