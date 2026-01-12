国民民主党の玉木代表は１２日、高市首相が通常国会冒頭での衆院解散に踏み切った場合、２０２６年度政府予算案の年度内成立が日程的に困難になるとして、早期成立に向けた政府・与党への協力方針を再考する考えを示した。同党は昨年１２月、所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げで自民党と合意した際、早期成立への協力を約束していた。玉木氏は１１日のフジテレビ番組でも、予算案などへの「賛成を確約できなくなる」と述