ソフトバンクの城島健司ＣＢＯが１２日、新人選手たちにエールを送った。この日も、タマスタ筑後では新人合同自主トレが行われた。城島ＣＢＯがグラウンドに訪れ、全体でのウォーミングアップ終了後に訓示を述べた。「施設は１２球団でもトップクラスのものを用意できていると思う。これをどういう風に使って結果を出すか」など、結果の出し方について話し「期待しています」と締めた。その後の取材で城島ＣＢＯは、訓示の内