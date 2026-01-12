グラビアアイドル佐野なぎさ（25）が12日までにインスタグラムを更新し、バストラインくっきりニット写真をアップしている。投稿では、下北FMへの初出演を報告しており「アーカイブも残ってるので聞いてねー！」とコメント。スタジオで撮影したと思われるリラックスした様子の写真もアップしている。Iカップのバストの大きさがはっきり分かるニットスタイルで、笑顔でマイクを握っている。あまりの立体感にファンやフォロワーから